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Митрополит Онуфрий поделился советом, как найти ориентир в современном потоке информации

30.07.2020 / 12:40
Митрополит Онуфрий поделился советом, как найти ориентир в современном потоке информации
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Он призвал по примеру святого князя Владимира изменить свою жизнь и строить ее согласно Евангельским истинам

Для того, чтобы не потерять себя и своё человеческое достоинство в современном мире, современному человеку необходимо чаще обращаться к Евангелию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине» ,об этом рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью в рамках международного телефорума «Люди. День Крещения Руси» на телеканале «112».

«У меня есть одна книга... Впрочем, она наверняка есть у каждого — это не какая-то тайная книга. Она называется Святое Евангелие. В ней хранится правильное понимание, что такое добро и что такое зло», - отметил Предстоятель.

 По его словам, чтобы уметь различать в современном потоке информации, который выливается на каждого человека, добро и зло, нужно читать Евангелие.

 «Если мы хотим не потерять себя и своё человеческое достоинство, мы должны читать Евангелие и из него учиться, что есть добро и что есть зло, что есть свет, а что тьма, что хорошо, а что плохо», - посоветовал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Он призвал по примеру святого князя Владимира изменить свою жизнь и строить ее согласно Евангельским истинам.

 «Эта книга доступна каждому. Нужно просто взять себя в руки и читать её, и стараться строить свою жизнь по этой книге. Именно так поступил святой князь Владимир. Если же человек теряет понимание, что такое добро и что — зло, то, даже о соломинку споткнувшись, он падает и вредит себе», —. заключил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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