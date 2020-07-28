Представители Поместных Православных Церквей поздравили украинцев с Днем Крещения Руси

Как сообщает Центр информации УПЦ, поздравления прозвучали на телеканале 112 Украина.

Митрополит Вострский Иерусалимского Патриархата Тимофей

«Украинская Православная Церковь прошла через тяжелые испытания и до сегодняшнего дня испытывает большие трудности. Однако она остается подлинной Православной Церковью благодаря мученической крови своих чад, которую они пролили за Христа, за правду и непрерывность апостольского преемства. Сегодня, несмотря на возникшие новые сложности в ее жизни и притеснения, которые раздирают… Христа и разделяют украинский народ, она духовно и мирно продолжает свою спасительную миссию и совершает благодатные святые Таинства под мудрым руководством благочестивого предстоятеля и молитвенника Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины. Он стоит во главе, достойный архипастырь, верный своей матери-церкви», - отметил митрополит.

Он подчеркнул, что служители УПЦ и миряне «без колебаний выбрали спасительный путь истины и послушания с терпением и преданностью святому преданию и подвигам своих благочестивых православных предков, молятся за свою страдающую родину и за единение украинского народа в вере и в любви».

«Молитвами святых подвижников и верующих Господь, наш Спаситель, Создатель церкви, да укрепляет всех верных чад Украинской Православной Церкви, да предохраняет их в истинной церкви и да просвещает всех прийти в познание истины. Жив Господь, и да утвердит церковь до скончания века. Аминь», - добавил Митрополит Тимофей.

Митрополит Ловечский Болгарской Православной Церкви Гавриил

«Ваше Блаженство, дорогой во Христе великий Митрополит Онуфрий, дорогие братья, отцы, монахи, монахини, дорогие братья и сестры Украинской Православной церкви! Сердечно и от души вас поздравляю с великим праздником - днем памяти святого апостола князя Владимира, крестителя Киевской Руси. Этот день всегда является великим праздником для Украинской Православной церкви, которая идет путем святого князя Владимира, путем любви, путем веры, путем духовного созидания», - сказал митрополит Гавриил.

В своем поздравлении владыка Гавриил выразил поддержку Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

«Господь доказал, что имеет особую любовь к Украинской Православной Церкви тем, что воздвиг на первосвятительское место вас, дорогой владыка Онуфрий. Вы много лет жили под руководством великого старца архимандрита Кирилла, который воспитал новых священников Православной Церкви. И вы научились у него подвигу, молитве, труду, смирению. И вот с этими дарами, которые вам Господь дал, вы стали источником живой воды, и этой живой водой вы утоляете жажду всех, кто приходит к вам, и этой живой водой наполняете души и сердца духовных чад вашей святой Церкви», - подчеркнул владыка.

Митрополит Гавриил пожелал украинским верующим «помощи Божьей, милости Божьей, чтобы вы устояли в трудностях и чтобы вы были для нас всегда примером, как можно в трудных обстоятельствах жить, верить и сохранять истинную православную веру. Потому что если будет благодатная церковь на Украине, то Господь никогда не оставит эту прекрасную православную страну».

Архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков

«Сегодня Церковь литургически воспоминает память одного из святых, особо значащих для нашей истории и лично каждого из нас. Это святой Владимир, князь Киевский, который, подобно святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, получил наименование равноапостольного. Благодаря ему Киевская Русь стала официально и полностью христианским государством. Светские историки, говоря о заслугах святого князя, перечисляют те внешние проявления, которые пришли вместе с фактом Крещения Руси, такие, как письменность, новое строительство, архитектура, культура, цивилизация. Спаситель же церкви, и это самое главное, что сделал святой Владимир, это то, что крестил свой народ, дал истинную веру, а благодаря этому указал цель жизни и путь ко спасению. На территорию современной Польши христианство пришло из двух направлений - княжества Моравского и с Киевской Руси, поэтому для нас в Польше святой Владимир - особенный и близкий святой. По случаю праздника хочу сим способом передать мои поздравления Его Блаженству, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, духовенству и всем верующим Украинской Православной церкви. Пусть Господь по молитвам святого равноапостольного князя Владимира помогает вам и дает мир, любовь, единство вашему народу", - отметил архиепископ Иаков.

Митрополит Берлинский и Германский Марк

«Поздравляю Его Блаженство, Блаженнейшего митрополита Онуфрия, Украинскую Православную Церковь, весь епископат, и верующих с великим Днем святого Владимира. Помним всегда, что святой Владимир крестил Русь на Днепре. Русь - это было сборное название для всех восточноевропейских и славянских народов. То есть для украинцев, русских и белорусов, которые сейчас возникли на этой почве. Это единство отражало единство во Христе, и с этим великим праздником я всех вас хочу поздравить и пожелать, чтобы вы всегда помнили об этом нашем общем крестителе, который и в наше время привлекает еще и других, даже не восточнославянского происхождения, людей, здесь, в Европе, в Америке. И это большая радость, что мы все вместе с вами можем праздновать этот день. С праздником», - поздравил митрополит.

Епископ Эрзурумский Кайс (Садек) Антиохийской Православной Церкви

«Обращаясь к вам из пределов святой апостольской Антиохийской Церкви, где ученики Христа впервые стали называться христианами, с радостью и любовью поздравляем вас с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира, апостола Киева и всея Руси, крестителя вашего благочестивого народа. ¬Это крещение состоялось через святителя Михаила Сирийца, который был родом из Антиохии. Поэтому Антиохийскую Церковь можно считать вашей Церковью-Матерью. Она всегда восхищалась великими духовными подвигами вашего народа, который на протяжении веков дал многих мучеников и исповедников веры, так что ваша земля крещена их святой кровью. Ваша Церковь дала миру многих великих святых, подвигами и молитвами которых в вашем народе созрела вера, укрепилась надежда и укоренилась любовь ко Христу», - отметил епископ.

Он также добавил, что украинцы всегда присутствуют в молитвах Антиохийской церкви.

«Хотелось бы в этот святой праздник быть среди вас, чтобы разделить с вами и с антиохийской общиной в Украине радость совместной молитвы на божественной литургии и почтить память равноапостольного князя Владимира. Нынешние обстоятельства воспрепятствовали этому, но вы всегда в наших молитвах и в наших сердцах. Пусть Господь даст вам долгих лет в добром здравии и увенчает их вечным спасением, пусть сохранит вас в единстве, любви и мире. Передавая вам нашу братскую любовь, желаю, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и причастие Святого Духа всегда были со всеми вами. Аминь», - добавил епископ.

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия Кипрской Православной Церкви

"Кипрский православный народ всегда вас поддерживает, помнит о вас, молится. И хочу искренне передать низкий поклон митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию, которого я хорошо знаю. Я восхищаюсь крепкой верой украинского народа. Я вас очень люблю и молюсь о вас. Я всегда жду украинцев в нашем храме, чтобы с ними молиться. Здесь, если вы видите, у нас и мощи всех киево-печерских святых. Это был подарок и от покойного митрополита Владимира, и нынешнего митрополита Онуфрия нашему храму, и мы очень благодарны. Поэтому здесь, в этом храме, мы всегда вспоминаем в молитвах украинский народ православный и через нашу молитву мы общаемся с вами", - отметил Исаия.

Он также заверил, что украинский народ всегда может рассчитывать на поддержку кипрских православных христиан.

"Мы вас всегда будем поддерживать, вы находитесь в наших молитвах постоянно. В этом храме каждое воскресенье есть особенная молитва для Украины, для мира в Украине. И мы всегда будем рады вас приветствовать, а мы будем часто приезжать в Киев и вообще в Украину. У вас великая православная история аскетов, святых, возвели великие реликвии, святых отцов, мощи… истории. И каждый раз, когда мы приезжаем в Украину, мы вдохновляемся и укрепляемся в вере. Надеемся, что такое будет чувство, когда будете приезжать на Кипр. Так что мы вас очень любим, молимся, храни вас Господь. И желаем терпения и крепости веры в эти сложные времена, которые сейчас проходит весь православный мир. Храни вас Господь", - добавил митрополит.