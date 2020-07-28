Патриарх Кирилл в День Крещения Руси напомнил, кем был князь Владимир

Крещение Руси было великим благодатным Божиим даром, «и там, где у князя Владимира не хватало, может быть, способности, разумения и власти, сила благодати его вразумляла, укрепляла, и он практически без всякого употребления силы крестил свой народ».

Об этом сказал в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Святой князь Владимир всем сердцем воспринял новую веру… Князь Владимир был убежденным язычником, он с языческой верой соединил всю свою жизнь, на его душе десятки загубленных человеческих жизней - измученных, обезглавленных... Всем сердцем почувствовав силу благодати Божией, принимает решение крестить весь свой народ… Сегодня мы празднуем событие особого значения, которое не потеряло своего смысла и не потеряло своей силы даже до сегодняшнего дня. Мы все наследники князя Владимира, мы все его ученики… Но мы очень нуждаемся, каждый из нас в отдельности и все вместе, вся наша Церковь, в помощи свыше», - отметил Патриарх Кирилл.

«Все, что произошло с нами от времен Крещения доныне - это яркий и очень убедительный аргумент в пользу того, что человеческая история совершается не только человеком, не только его разумом, его волей, его силой, но благодать Божия, присутствуя в человеческой истории, не изменяя самой человеческой свободы, таким образом влияет на род человеческий, что вера живет и действует, несмотря на ожесточенную борьбу с ней. Кто только не посягал на нравственные начала человеческой жизни, - и революционеры, и философы-агностики, - кто только не ставил под сомнение «устаревший» нравственный кодекс человеческого общежития, как он представлен в Слове Божием! Сколько было усилий, но ничего не получилось, и каждый живет, в конце концов, по совести, в которой и отображается этот Божественный нравственный кодекс. А если совесть сгорает, тогда Господь порой и силу употребляет, если уж человек не совсем пропащий, чтобы вернуть его на путь истины», - заключил Патриарх Кирилл.