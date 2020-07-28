«Дистанции между душой и Господом нет»: верующие УПЦ отметили День Крещения Руси

«Спаси Господи! С праздником вас. Соблюдайте, пожалуйста, дистанцию», - с такого, не совсем обычного обращения сестер милосердия к верующим, в Киево-Печерской лавре начинались торжества по случаю 1032-летия со Дня Крещения Киевской Руси.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, действительно, в этом году, из-за карантинных ограничений, верующим УПЦ пришлось отмечать День Крещения Руси не совсем традиционно.

«Каждый год в этот день мы, вспоминая событие, празднуя его, проводим праздничные торжества, - отметил викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба). - Пять лет подряд проходил большой Крестный ход с Владимирской горки - к сердцу нашей православной Украины - Киево-Печерской лавре. В этом году карантинные ограничения внесли свои коррективы. Как известно, Крестный ход не состоялся. Но в это же время, тысячи, десятки, сотни тысяч верующих людей объединились в молитве и мысленно вспоминали те моменты нашего общего молитвенного единения. Мысленно шли тем путем, который мы проходили накануне праздника равноапостольного князя Владимира. И мысленно снова объединялись в молитве, которая так необходима каждому верующему человеку. Которая объединяет, преображает и дает все необходимые силы для жизни и для спасения. В Киево-Печерской лавре также проходят торжества. Это Божественная литургия».

Впрочем, карантин не испортил православным праздничного настроения. С самого раннего утра, как только солнце позолотило купола храмов Лавры, на площади перед Успенским собором стали собираться многочисленные верующие. Всем, кто забыл в этот день индивидуальные средства защиты, на помощь приходили сестры милосердия и волонтеры, которые бесплатно раздавали медицинские маски.

«Да, конечно, жаль, что Крестный ход отменили, - говорит паломница из Белой Церкви Анна Вознюк. - В прошлом году я впервые приезжала на него: шла от Владимирской горки - к Лавре с тысячами других верующих, с молитвой. Это были особые чувства и эмоции, очень благостные и приятные. Целый год вспоминала. Но ничего, что в этом году по-другому вышло… Знаете, все эти ограничения все же вынужденная необходимость, в нашем материальном, обычном мире. А вот для духовного мира, как мне кажется, главное, что никакой дистанции между душой и Господом нет, если ты живешь как сказано в Евангелие и хорошо относишься к ближним, то и Бога будешь ощущать рядом с собой. Будем молиться и радоваться, а все трудности рано или поздно пройдут».

Площадь перед Успенским собором в этот день выглядела по-особенному, по-праздничному: цветы, много солнца, нарядные малыши, которых привели в храм родители, разноцветное море платочков прихожанок.

Со словом проповеди к верным УПЦ обратился Предстоятель Блаженнейший митрополит Онуфрий.

«Мы благодарим Бога, что Он послал нам святого князя Владимира. Что Он подарил нам такую красивую, такую возвышенную, духовную, чистую веру. И те люди, которые живут по вере - это люди с большой буквы. Они могут быть учеными и простыми людьми. Они могут быть богатыми и бедными, здоровыми и больными, но если человек живет по Закону Божиему, по тем священным заповедям, которые Бог подарил нам для того, чтобы они нас освятили, то такой человек становится сам священным, он уподобляется святому создателю, а Бог прекрасный, Бог премудрый и человек становится красивым, и мудрым, и полезным не только для себя, но и для тех, кто его окружает. Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим великим Днем Крещения Руси, с днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Пусть молитвами святого князя Владимира Господь бережет и благословляет всех нас», - сказал Предстоятель УПЦ.



Проповедь Блаженнейшего внимательно слушает киевлянка Маргарита Рудик.

«Мне всегда нравится, как говорит наш Предстоятель, - делится эмоциями прихожанка УПЦ. - Он говорит просто, без лишнего пафоса, но его слова каким-то необычайным образом проникают в самую душу, как будто бы он обращается лично ко мне. Чувствуется, конечно, что Блаженнейший глубоко духовный человек и искренне любит всех людей. Бог прекрасный и премудрый и если человек живет по Его законам, то и сам таким становится. Ну, ведь правда же, очень сильно сказано».



По окончании литургии, сотни верующих крестным ходом по короткому маршруту прошли от Успенского собора - к пещерам Киево-Печерской лавры. Крестному ходу вторил перезвон колоколов Большой лаврской колокольни, который торжественно разносился над святыми местами и водами Днепра. Кстати, в этот день во всех православных храмах Украины после праздничной литургии раздавался колокольный перезвон.



«Он объединит всю Украину призывом, благовестом, благодарностью Богу за то, что мы являемся православными людьми, что нам открыт путь ко спасению через крещение благоверным князем Владимиром», - отмечал ранее управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ.