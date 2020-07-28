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При поддержке УПЦ сегодня вечером состоится праздничный концерт ко Дню Крещения Руси

28.07.2020 / 19:36
При поддержке УПЦ сегодня вечером состоится праздничный концерт ко Дню Крещения Руси
Анонс концерта Источник: Центр информации УПЦ
По словам организаторов, «каждый из исполнителей внес свою нотку в прекрасную симфонию подлинного голоса украинского народа, любящего свою Родину и желающего ей мира, процветания и любви»

 

На телеканале «НАШ» сегодня в 21.00 состоится праздничный концерт, посвященный Дню Крещения Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в концерте приняли участие творческие коллективы, представляющие разные регионы Украины.

«28 июля – день Крещения Киевской Руси, является одним из самых знаковых и важных дня всех жителей Украины. Традиционно к этому празднику был приурочен Великий Крестный ход, который свидетельствовал о духовном единстве нашей страны. Однако в этом году карантин, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, внес свои коррективы, и сегодня мы лишены возможности вместе с молитвой и благодарением Богу пройти от Владимирской горки в духовное сердце нашей Родины – Киево-Печерскую Лавру. Но мы все равно продолжаем свидетельствовать о нашем глубинном единстве, находя новые форматы такого свидетельства», - рассказали организаторы.
Концерт состоится по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия при поддержке Киевской Митрополии и БФ «Покров и Милосердие».

По словам организаторов, «каждый из исполнителей внес свою нотку в прекрасную симфонию подлинного голоса украинского народа, любящего свою Родину и желающего ей мира, процветания и любви».

В частности, в концерте принял участие победитель телевизионного шоу «Голос Країни» протоиерей Александр Клименко и юный талант из Волыни Максим Ткачук.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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