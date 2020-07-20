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Слуги народа готовят "большую парламентскую реформу"

20.07.2020 / 15:54
Народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова рассказала, что сейчас в рабочих группах народные избранники работают над так называемым законом об оппозиции, в котором будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады.

Об этом она заявила в интервью Громадському

Прямая речь: "Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент нуждается в изменениях не только в оппозиции, но и в коалиции".

Третьякова отметила, что одним из предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона является расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

По ее мнению, должна формироваться большая "организационная часть" коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде.

Третьякова уверена, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

Напомним: Первый вариант законопроекта об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре.

Источник

ВР, Третьякова, парламентская реформа
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