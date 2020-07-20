Выборов на Донбассе не будет, пока Россия не выведет войска - вице-спикер

В частности, которые не предусмотрены принятым постановлением о проведении в Украине местных выборов этой осенью.

Об этом шла речь в ее интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Здесь вопрос политической ответственности, возможно ли там проводить выборы, когда у нас есть реально оккупированная часть территории.

Мы считаем, что пока существует разделение этой территории - Донецкая и Луганская области, пока сейчас работают гражданские и военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой части проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в вопросе сферы безопасности, пока не отойдут российские войска и не будет наша граница границы так, как она должна быть, то выборы там проводить просто нет рациональности".

По ее словам, на Донбассе будет "переходный период", который урегулирует, в том числе, и Центральная избирательная комиссия.

Напомним: Верховная Рада Украины 15 июля приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

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