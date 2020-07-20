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"Придется ответить передо мной": Кадырова возмутили извинения Зеленского

20.07.2020 / 14:52
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео "Квартала 95".

Об этом сообщил Кадыров в Телеграм

В июне журналист Дмитрий Гордом опубликовал в Ютуб отрывок из своего интервью с Зеленским 2018 года.

В нем Зеленский извиняется перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с плачущим Кадыровым в шоу "Квартала 95".

Руководитель Чечни опубликовал в Телеграм этот отрывок из интервью двухлетней давности и заявил, что в нем Зеленский пытается уйти от прямых извинений перед ним.

Прямая речь: "Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!

Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко".

Также Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину и пообещать закончить "с этой гражданской войной на востоке".

Он считает, что гарант Конституции Украины "должен сделать первый шаг".

Источник

Зеленский, Кадыров
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