Умер старейший монах Святогорской лавры схимонах Карион

Умер старейший монах Свято-Успенской Святогорской лавры схимонах Карион (Колев).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, схимонаху Кариону было 88 лет.

Митрополит Святогорский Арсений совершил отпевание новопреставленного схимонаха. Похоронили о. Кариона на братском кладбище Всехсвятского скита Святогорской лавры.

«Мы все будем молиться о упокоении его бессмертной души. Он многих из нас вымолил и сколько душ ему обязаны за молитвы пред Богом, произносимые им, мы узнаем только наверное в День Второго Пришествия Христова. А ныне, братие и сестры, мы будем все вместе молиться за него, чтобы Господь упокоил душу его в селениих праведных за молитвы всех нас, обязанных ему за его святые молитвы», – сказал на погребении митрополит Арсений.

Первую половину жизни старец (в миру – Иван Ильич Колев) провел в селе Конгаз (Гагаузия, Молдавия), где он родился и вырос. До 1993 года работал трактористом и водителем в колхозе, с 1975 по 1992 г.г. исполнял послушание на клиросе в сельском Свято-Троицком храме. Был главой многочисленного семейства, из которого супруга, четыре его дочери и сын приняли монашество.

«В 1996 году, в возрасте 63 лет, поступил в Святогорский мужской монастырь. Через год был пострижен в иночество с именем Симеон, еще через год – пострижен в мантию с именем Сисой. В этом же году принял великую схиму с наречением имени Карион. С того времени и до самой кончины, в течение 22 лет, отец Карион исполнял послушание старшего на Неусыпаемой Псалтыри.