Юридический отдел УПЦ дал оценку провокациям против священника УПЦ

Местные власти Золочева своими действиями против священника и верующих Украинской Православной Церкви провоцируют религиозную нетерпимость и вражду.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя очередную провокацию против иерея Максима Йоенко.

«В ночь на 16 июля, в 00:01 семья священнослужителя услышала странные звуки с улицы.

Двое молодых людей подошли к дому и начали стучать в ворота ногами. Когда мы вышли на улицу и сделали им замечание, они начали нецензурно выражаться: «Что вы москали здесь делаете? Убирайтесь отсюда!». Потом помочились на ворота. Вели себя молодые люди очень дерзко и было похоже, что они находятся в нетрезвом состоянии», – рассказал о случившемся священник Максим Йоенко.

По его словам, пришедшие к его объяснили свой ночной визит тем, что их мамы «здесь были на вече».

«Здесь были наши мамы на вече... Здесь москали строят и пусть они отсюда убираются», – передал священник слова хулиганов.

Он рассказал, что сотрудники правоохранительных органов делали все возможное, чтобы отпустить молодых людей, а к хозяину дома отнеслись с пренебрежением.

«До приезда полиции мы все снимали на камеру. Хулиганы остались на месте и когда их начали опрашивать, то продолжили вести себя вызывающе, может даже стали еще более свободными в присутствии полицейских. Непонятно до сих пор сколько им лет. Если они несовершеннолетние, то правоохранители должны вызывать родителей, а если совершеннолетние, то проверить их на алкоголь. В конечном итоге полицейские посадили ребят в машину и сказали, что едут в участок проверять, находятся ли они в состоянии алкогольного опьянения», - отметил иерей Максим.

По словам главы Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, подобные ситуации возможны в Золочеве из-за действия власти и клириков других конфессий, которые «искусственно создают проблему вокруг религиозной общины УПЦ, распространяя в городе религиозную вражду и нетерпимость только за то, что священник с людьми молится на собственном дворе».

«По сути в чем обвиняют отца Максима? В том, что кому-то показалось, что он у себя во дворе может построить церковь и неправильно поставил ограду? Но ни одного доказательства строительства храма нет. Все, кому не лень уже в этом убедились. А то, что забор неправильно стоит... Я уверен, что у половины города ограждения установлены с нарушениями. Но под их домами «вече» почему-то не проводят» - отметил глава юротдела.

Он напомнил, что иерей Максим находится в таком же социальном статусе, как и другие священнослужители в городе, а также подчеркнул важность того, чтобы действия хулиганов получили надлежащую правовую оценку со стороны правоохранительных органов.

«Я надеюсь, что правоохранители установили личности правонарушителей и привлекли их к ответственности. Ведь их действия подпадают не под одну статью Административного кодекса. Убежден, что безнаказанность таких поступков будет способствовать распространению религиозной нетерпимости в отношении верующих Украинской Православной Церкви», – заключил протоиерей Александр.