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Изданы труды известного закарпатского ученого и подвижника

17.07.2020 / 12:08
Изданы труды известного закарпатского ученого и подвижника
Источник: Центр информации УПЦ
В издание вошли научные и богословские труды, статьи отца Василия в области истории, археологии, богословия и аскетики, написанные им в разные годы

На Закарпатье издали сборник научных и богословских трудов известного духовника Мукачевского Свято-Никольского монастыря, богослова, аскета, учёного и академика Чернечьей горы, архимандрита Василия (Пронина).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, в издание вошли научные и богословские труды, статьи отца Василия в области истории, археологии, богословия и аскетики, написанные им в разные годы. Статьи сопровождает аналитика современных историков, богословов и археологов.

 Помимо уже известных материалов, в книге помещено множество текстов, ранее в силу исторических обстоятельств публиковавшихся лишь за границей и потому не доступные для широкого изучения украинскими исследователями. Часть материалов — отдельные письма, нововыявленные статьи «Библия и математика», «Возрождение и Воскресение», такие статьи как «Устав Мукачевского монастыря», «Схематическая богословская энциклопедия» и др. — публикуется впервые.

Составителями тома выступили кандидат богословия, учёный секретарь Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина) протоиерей Александр Монич и кандидат исторических наук Ужгородского национального университета, директор центра Юрий Данилец.

По их словам, «труды отца Василия — яркий пример того, как в уме и сердце человека могут соединиться строгая и бескомпромиссная преданность вере и удивительная широта взглядов, которая объемлет академическое богословие и практический аскетизм, историю и математику, лирику и археологию и пр.».

Книга будет интересна учёным, богословам, студентам, аспирантам, верующим и всем, кто интересуется развитием научно-богословской мысли и аскетической жизни Православной Церкви на Закарпатье.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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