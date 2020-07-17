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Украинцы смогут посетить еще одну страну без теста на COVID-19 и карантина

17.07.2020 / 12:16
С 16 июля граждане Украины могут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Об этом сообщило Посольство Украины в Болгарии

Указанное решение принял министр здравоохранения Болгарии 15 июля.

В то же время, в стране до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации

Сейчас в Болгарии зарегистрировали 7877 случаев заражения коронавируса, из которых 289 оказались летальными. Активными остаются 3743 случаев заражения, все остальные больные вылечились.

Напомним: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, в которые могут въезжать украинцы, возросло до 25.

Ранее Кулеба заявил, что въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время не будет открыт для жителей Украины в связи с эпидемической ситуацией в нашей стране.

Источник

коронавирус, карантин, Болгария
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