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В Стамбуле возле собора Святой Софии создадут музей для христианских реликвий

17.07.2020 / 11:46
В Стамбуле возле собора Святой Софии создадут музей для христианских реликвий
Святая София Источник: Оrthodoxtimes
В музее будут представлены переносные иконы и христианские предметы, включенные в коллекционный список Министерства культуры

Министерство культуры возле храма Святой Софии будет создан новый музей для переносных христианских реликвий. 

Как сообщают Оrthodoxtimes.com, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсойс заявил, что в музее будут представлены переносные иконы и христианские предметы, включенные в коллекционный список Министерства культуры.

По словам министра, что здание Земельной книги, расположенное на площади Султанахмета, было передано по поручению президента Турции министерству культуры, и именно в нем будут выставлены 1359 икон и церковных предметов, находящихся в ведении министерства.

Ранее появилась информация о том, что стихи из Корана будут звучать внутри собора Святой Софии в течение 24 часов, а собор будет открыт каждый день для всех 5 намазов.

Сообщается, что туристы смогут увидеть мозаики в определенное время без билета.

Также для посетителей будут организованы специальные мероприятия, чтобы они не могли приблизиться к месту, где будет проходить мусульманская молитва.

Источник: Inpress.ua
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