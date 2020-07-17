В Стамбуле возле собора Святой Софии создадут музей для христианских реликвий

Министерство культуры возле храма Святой Софии будет создан новый музей для переносных христианских реликвий.

Как сообщают Оrthodoxtimes.com, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсойс заявил, что в музее будут представлены переносные иконы и христианские предметы, включенные в коллекционный список Министерства культуры.

По словам министра, что здание Земельной книги, расположенное на площади Султанахмета, было передано по поручению президента Турции министерству культуры, и именно в нем будут выставлены 1359 икон и церковных предметов, находящихся в ведении министерства.

Ранее появилась информация о том, что стихи из Корана будут звучать внутри собора Святой Софии в течение 24 часов, а собор будет открыт каждый день для всех 5 намазов.

Сообщается, что туристы смогут увидеть мозаики в определенное время без билета.

Также для посетителей будут организованы специальные мероприятия, чтобы они не могли приблизиться к месту, где будет проходить мусульманская молитва.