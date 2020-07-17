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Рада изменила избирательное законодательство

17.07.2020 / 14:51
Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" (№3485).

Решение поддержали 308 народных депутатов.

"Целью проекта закона является устранение пробелов и несогласованностей, корреляция сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечение устойчивости демократических принципов и процедур в Украине", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что предметом совершенствования стал весь массив нормативного материала Избирательного кодекса Украины, а также усовершенствованы отдельные положения действующих законов "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей", Уголовного кодекса Украины и другие законы.

В частности, в целях совершенствования положений норм Избирательного кодекса Украины вносятся изменения в четыре книги кодекса.

Закон устанавливает, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться два раза в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Кроме того, согласно предлагаемым изменениям в год проведения очередных местных выборов все местные выборы будут проводиться один раз в год - в день проведения очередных местных выборов - последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на последних очередных местных выборах.

Также планируется введение возможности использования в избирательном процессе электронных сервисов и инновационных технологий.

Принятый закон предусматривает нормирование последствий для избирательного процесса в случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях, устранение других несогласованностей и пробелов в положениях Избирательного кодекса, в частности, относительно обжалования решений, действий или бездействия, касающихся избирательного процесса; формирования состава избирательных комиссий; порядка выдвижения и регистрации кандидатов; внесения денежного залога; территориальной организации выборов; установления результатов выборов и других аспектов проведения выборов.

В Книгу вторую, которая определяет основные принципы организации и проведения выборов Президента Украины, предлагаются изменения в части введения механизмов борьбы с "двойниками"; совершенствовании порядка формирования и функционирования избирательных комиссий; конкретизированы отдельные положения, касающиеся выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах.

Изменения также предусматривают, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты, после начала избирательного процесса и до подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты одним платежом вносит в безналичной форме на специальный счет Центральной избирательной комиссии денежный залог в размере одной тысячи минимальных заработных плат, определенных в месячном размере (по состоянию на день начала избирательного процесса).

Денежный залог вносится партией, выдвинувшей кандидата на пост Президента, или лично кандидатом на пост президента, выдвинутым путем самовыдвижения, в безналичной форме одним платежом на специальный счет ЦИК (после начала избирательного процесса и до подачи документов в ЦИК для регистрации) в размере 650 минимальных заработных плат, определенных в месячном размере (по состоянию на день начала избирательного процесса).

Кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25% размера избирательной квоты, размещаются в начале территориального избирательного списка соответствующей организации партии в порядке уменьшения количества голосов избирателей, которые поддержали соответствующего кандидата в депутаты.

При равном количестве голосов, кандидаты размещаются в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов. После кандидатов в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25% размера избирательной квоты, в территориальном избирательном списке размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

Кроме того, вносятся изменения в Уголовный кодекс относительно совершенствования ряда статей, которые защищают избирательные права граждан.

В частности, препятствование свободному осуществлению избирателем, участником референдума своего избирательного права или права участвовать в референдуме, препятствование деятельности члена избирательной комиссии или члена комиссии по референдуму, члена инициативной группы по вопросам референдума или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий или осуществлении своих прав, в сочетании с обманом или принуждением, - караются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Источник

ВР, избирательное законодательство
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