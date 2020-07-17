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Зеленский считает, что карантин не следует продлевать более чем на месяц

17.07.2020 / 09:41
Зеленский считает, что карантин не следует продлевать более чем на месяц
Президент Владимир Зеленский настаивает, что не стоит спешить с продлением карантина надолго, целесообразно продлить его на месяц, не более.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не более», - сказал Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.

Отмечается, что согласно документу регионы будут разделены на четыре зоны - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры планируют вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Как сообщалось, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки - 848.

В Украине до 31 июля действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчаться или усиливаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Источник

коронавирус, карантин, Зеленский
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