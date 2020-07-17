Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ

Такое решение поддержали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Для представления кандидата на пост главы АМКУ в парламент прибыл премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Основными приоритетами конкурентной политики в ближайшее будущее, лично для себя, я ставлю борьбу с злоупотреблением существующих монополий и картелей, использование инструментов снижения барьеров входа на рынки, прекращение антиконкурентных действий органов власти, усиление институциональной возможности комитета и реформирование органа обжалования в сфере общественных закупок", - сказала Пищанская с парламентской трибуны в четверг.Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что комитет рекомендовал Верховной Раде назначить Пищанскую на должность главы АМКУ.

Он отметил, что начиная с прошлого года комитет активно сотрудничал с Пищанской в качестве первого замглавы АМКУ.

Кандидатуру Пищанской поддержала фракция "Слуга народа" - 229 голосов, "Довира" - 16 голосов и девять внефракционных депутатов.

"Чем эта кандидатка (Ольга Пищанская - ИФ) была известна? Она еще год тому возглавляла общество с ограниченной ответственностью, а сегодня - на уровень главы Антимонопольного комитета", - раскритиковал назначение народный депутат "Евросолидарность" Владимир Арьев.

Пищанская, 1975 г.р., в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Была назначена первым замглавы АМКУ в начале сентября 2019 года в рамках смены новым президентом Зеленским госуполномоченных. Согласно информации на сайте АМКУ, до этого несколько лет была одновременно коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг" и директор ООО "Закупочные решения", а в 2016 году четыре месяца занимала должность начальника отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест Холдинг". Этому предшествовало свыше 15 лет работы на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", откуда пришел в АМКУ и ее предшественник Терентьев.

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