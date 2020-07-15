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Почти треть областей Украины имеют сложную эпидемическую ситуацию – Минздрав

15.07.2020 / 12:48
Эпидемическая ситуация в семи областях Украины остается сложной, поэтому ослаблять карантин там нельзя.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения

Речь идет о таких областях: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ривненская и Черниговская.

В частности, на Закарпатье слишком большая загруженность коек в больницах, кроме того, в этом регионе, а также на Волыни и Ривненщине повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. В Донецкой и Черниговской областях слишком низкий уровень охвата тестированием, а на Винничине и Одесчине плохие показатели динамики роста случаев инфицирования.

В Минздраве напоминают, что переход областей к следующему этапу ослабления карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет меньше чем 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Напомним: за сутки коронавирус в Украине подтвердили в 638 человек.

Источник

коронавирус, COVID-19, Эпидемическая ситуация
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