Войти | Зарегистрироваться
09:49

вторник,
14 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине более 54 тысяч больных COVID-19: за сутки 612 случаев

14.07.2020 / 09:05
За сутки коронавирус в Украине подтвердили у 612 человек, в общем COVID-19 обнаружили в 54 133 человек.

Об этом свидетельствует карта СНБО

По состоянию на утро 13 июля коронавирус в Украине подтвердили в 54 133 человек, умерли 1398 человек из COVID-19.

Сейчас в Украине более 26 тысяч активных больных, одновременно более 26 тысяч уже преодолели COVID-19.

За сутки обнаружили 612 случаев коронавируса, из них 52 ребенка и 68 медработников. Были госпитализированы 110 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, при этом выздоровели 385 пациентов.

Больше всего новых инфицированных обнаружили во Львовской (+104), Ровенской (+99) и Закарпатской (+79) областях.

Всего в Украине провели 803 657 тестирований методом ПЦР.

Источник

статистика, коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июля
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.