В Украине более 54 тысяч больных COVID-19: за сутки 612 случаев

Об этом свидетельствует карта СНБО

По состоянию на утро 13 июля коронавирус в Украине подтвердили в 54 133 человек, умерли 1398 человек из COVID-19.

Сейчас в Украине более 26 тысяч активных больных, одновременно более 26 тысяч уже преодолели COVID-19.

За сутки обнаружили 612 случаев коронавируса, из них 52 ребенка и 68 медработников. Были госпитализированы 110 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, при этом выздоровели 385 пациентов.

Больше всего новых инфицированных обнаружили во Львовской (+104), Ровенской (+99) и Закарпатской (+79) областях.

Всего в Украине провели 803 657 тестирований методом ПЦР.

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