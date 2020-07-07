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Ресторанам и кинотеатрам столицы разрешили работать после 22.00

07.07.2020 / 12:19
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов" .

В то же время Кличко отметил, что город продолжает проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы. Только в прошлом месяце специальная комиссия, в которую входят сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны, составила 369 протоколов о нарушениях.

Зафиксировали нарушения на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах и в кафе и ресторанах. Нарушителей штрафуют.

Власть беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников и посетителей.

Прямая речь: "А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям. Я хотел бы, чтобы мы это понимали".

Напомним: На брифинге 6 июня Кличко отметил что количество больных - волнообразное: оно то резко увеличивается, то несколько уменьшается. За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 59 киевлян.

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коронавирус, карантин, Киев
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