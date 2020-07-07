Войти | Зарегистрироваться
12:50

вторник,
07 июля
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Данилов: Украина идет по первому из пяти сценариев с РФ, больших компромиссов не будет

07.07.2020 / 11:48
В Совете национальной безопасности и обороны Украины перед переговорами "нормандского формата" в декабре 2019 года рассматривали 5 вариантов действий в отношении России

Но во власти понимают, что больших компромиссов с агрессором народ не позволит, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом Данилов сказал в интервью "Украинской правде"

Секретарь СНБО отметил, что одна группа работает с "Минским процессом", а другая – с "Нормандским процессом". Результатом для власти будет Украина в международно признанных границах, включая Крым и оккупированный территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Данилова, есть границы, которые власти не переступят в переговорах, потому что "украинский народ не позволит больших компромиссов с врагом".

Прямая речь: "Сейчас есть процедуры переговоров, которые нам в наследство достались: Минские соглашения, нормандские форматы, мы должны этим пользоваться. Если мы увидим, что это невозможно, тогда, наверное, будет другой вариант.

Перед встречей во Франции было закрытое заседание СНБО, там было 5 вариантов наших действий относительно того, как будут вести себя наши оппоненты.

Сегодня мы идем по первому варианту. Будет ли применен 2-й, 3-й, 4-й или 5-й – это будет зависеть от того, как, каким образом будет развиваться ситуация.

Я не вижу сегодня, что произошло что-то такое из того, что вы сейчас сказали: по уступкам России и компромиссам (в связи с тем, что президент Владимир Зеленский не артикулирует Владимира Путина как агрессора – ред.).

Может, у меня больше информации, я не могу ее вам по определенным причинам разглашать, но я настроен оптимистично".

Напомним: в марте 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что готов выйти из переговоров с Россией через год, если не будет прогресса с президентом РФ.

Источник

Россия, СНБО, Данилов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 июля
6 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.