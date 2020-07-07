Киев, Львовская и Одесская обл. "позеленели", а Харьковская и Тернопольская обл. "покраснели" – показатели COVID-19 Минздрава

Это следует из обнародованных в понедельник, 6 июля, данных на сайте Министерства здравоохранения.

В Киеве, в частности, динамика заболеваемости сократилась с 14,57% (по состоянию на 5 июля) до 7,58% при допустимом показателе 10%. В львовской области с 11,28% до 10,92% сократился процент выявления. В Одесской области вырос охват тестированием.

В то же время восемь областей (Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская) не соответствуют показателям, необходимым для снятия карантинных ограничений. В частности, в Донецкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Охват тестированием на COVID-19 ниже установленного значения в Донецкой и Черниговской областях.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской и Харьковской областях.

Напомним, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Кабмин постановил, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

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