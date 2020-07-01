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Зеленский о коронавирусе в Украине: нужно готовиться ко второй волне

01.07.2020 / 14:54
Президент Владимир Зеленский считает, что Украине следует готовиться ко второй волне заболевания на коронавирус.

Об этом сообщает Офис президента по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса 30 июня.

Прямая речь: "На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волны эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему".

Отмечается, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии.

Сейчас готовы кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного. Сообщается, что они есть в достаточном количестве.

В правительстве также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Также Зеленскому доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим.

В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения - это лодки, помпы, специальные костюмы.

Напомним: Львовщина десятый день лидирует по количеству больных на коронавирус. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека погибли.

За сутки 29 июня были госпитализированы 192 человека с коронавирусной болезнью.
В выходной понедельник COVID-19 в Украине подтвердили у еще 706 человек, 12 больных умерли, 88 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Всего за время пандемии заразились коронавирусом в Украине 44 334 человека, из них 1 159 умерли, а 19 115 выздоровели.

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коронавирус, Зеленский
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