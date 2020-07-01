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Шмыгаль: расследование относительно Порошенко портит имидж государства, но так надо

01.07.2020 / 14:23
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что расследование относительно пятого президента Петра Порошенко выглядит не очень хорошо для имиджа Украины на международной арене.

Об этом шла речь в интервью Шмыгаля "BBC News Украина"

Прямая речь: "Я не счастлив от этого (раследования относительно Порошенко - ред.). В любом случае расследование против руководителей, тем более, если есть факты, подтверждающие, - это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства.

Идеальный вариант, когда политики ведут себя ответственно и не влезают в коррупцию и не изменяют интересов государства. Когда есть такие подозрения, это всегда расстраивает...

Это выглядит не очень хорошо. Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня в Украине - это портит имидж государства. Но другая сторона медали - наказание должно быть неотвратимо для всех".

По словам премьера, как бы обидно расследование относительно Порошенко не выглядело на международной арене, "гораздо обиднее будет выглядеть коррупция, которая не наказывается".

Шмыгаль также добавил, что в тех делах, которые продолжаются против политиков предыдущих поколений, он не видит политического заказа.

Напомним, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.

Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Источник

Порошенко, Шмыгаль
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