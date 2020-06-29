Журналисты Черногории обратились к мировому сообществу с просьбой обратить внимание на нарушение прав верующих

Журналисты Черногории требуют от властей прекратить преследования священников и верующих Сербской Православной Церкви.

Более сотни представителей СМИ Черногории обратились 27 июня к властям страны с призывом уважать основное право человека на свободу религии, сообщает сайт Черногорско-Приморской митрополии.

«Если мы замолчим, то несправедливость заговорит… Если мы закроем глаза, мы будем жить во тьме… Мы с большим рвением боремся за свободу слова, боремся против коррупции, организованной преступности. Но также мы боремся и за уважение всех прав человека, гарантированных Конституцией Черногории. Вот почему мы будем бороться за свободу религии с таким же рвением», – говорится в заявлении.

Представители СМИ призвали власти к «конкретным изменениям в оспариваемых положениях Закона о свободе вероисповедания» и к прекращению «преследования и высылки священников и верующих Сербской Православной Церкви».

Кроме того, журналисты обратись к мировому сообществу с призывом к «более активному участию и предотвращению вопиющего нарушения права на свободу религии, которое, по-видимому, уже давно происходит в Черногории».