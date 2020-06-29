Войти | Зарегистрироваться
18:38

понедельник,
29 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель Албанской Церкви перенес операцию и вскоре вернется к исполнению своих обязанностей

29.06.2020 / 18:07
Предстоятелю Албанской Церкви провели операцию на сердце

Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий перенес опреацию на сердце.

Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, после госпитализации с проблемами сердца, 26 июня перенес процедуру ангиопластики и вскоре вернется к исполнению своих обязанностей, сообщает сайт Vima Оrthodoxias.
Архиепископ Анастасий из-за сердечного приступа был госпитализирован в больницу HYGEIA, в столице Албании городе Тиране.

У Предстоятеля Албанской Церкви медики диагностировали стеноз коронарной артерии и в тот же день провели процедуру ангиопластики, во время которой владыке Анастасию установили два стента.

На данный момент состояние его здоровья, по мнению врачей, удовлетворительное и через несколько дней Блаженнейший Анастасий сможет вернуться к выполнению своих обязанностей.

Источник: Inpress.ua
церковь, Албания
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июня
28 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.