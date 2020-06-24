Прибыль банковской системы Украины в мае сократилась почти на треть

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник, 23 июня.

Согласно им, за пять месяцев чистая прибыль банков увеличилась на 23,6% – до 28,964 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (23,428 млрд грн).

В частности, доходы банков за отчетный период возросли на 10,8% по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период– до 109,53 млрд грн. В том числе процентные доходы сократились на 525 млн грн (0,8%) – до 63,19 млрд грн, тогда как комиссионные доходы и результат от переоценки и от операций купли-продажи выросли на 5,7% (до 25,72 млрд грн) и в 2,6 раза (до 16,97 млрд грн) соответственно.

Вместе с тем расходы банковской системы составили 80,57 млрд грн, что на 6,8% больше, чем за пять месяцев 2019 года. В частности, процентные расходы сократились на 6,7% – до 28,86 млрд грн, тогда как комиссионные увеличились – на 28,1%, до 8,89 млрд грн, а отчисления в резервы – на 37,9%, до 7,98 млрд грн.

Как сообщалось, за четыре месяца 2020 года украинские банки получили 25,208 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, прибыль банковской системы за январь составила 6,592 млрд грн, за февраль – 9,285 млрд грн, за март – всего 97 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы) и за апрель – 9,234 млрд грн.

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