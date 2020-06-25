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"Слуги народа" предлагают снова сделать растаможку "евроблях" льготной

25.06.2020 / 11:48
Более 40 народных депутатов внесли законопроекты, которыми предлагается освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в трех законопроектах, предусматривающих упорядочивание структуры акцизного налога и внесение соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (т.е. произведенные до 1995 года) и происхождением из страны-агрессора.

Законопроектами также предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на "еврономерах", которые уже находятся на территории Украины: в течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс грн в госбюджет.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находится 750 тыс "евроблях", в том числе 500 тыс – с нарушением сроков и условий этих режимов.

Также предлагается освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования.

Эту же категорию граждан предлагается также освободить от уплаты НДС при ввозе авто, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размера минимальной зарплаты (около 200 тыс грн) и транспортное средство не произведено страной-агрессором.

Помимо этого, законопроектом пересматриваются с 1 января 2021 года нормы уплаты и размеры транспортного сбора.

Законопроект также предусматривает с 1 января 2021 года для подержанных авто, не отвечающих нормам Евро-4, ввести проведение техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

Авторами законопроектов являются Андрей Богданец, Сергей Штепа (фракция "Слуга народа") и еще около 40 депутатов.

Источник

акцизный налог, евробляхи, Слуга народа
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