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На Херсонщине начала работу молодежная конференция УПЦ

16.06.2020 / 11:59
На Херсонщине начала работу молодежная конференция УПЦ
Конференция Источник: Центр информации УПЦ
Конференция открылась молебном, который возглавил глава Синодального Отдела по делам молодёжи архиепископ Обуховский Иона

На Херсонщине начала работу XVIІІ Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов по делам молодёжи Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Херсонской епархии, конференция проходит с 15 по 19 июня.

«В ходе форума будут обсуждаться вопросы миссии Церкви среди молодёжи, а также проблемы Православия в Украине», - сообщили организаторы.

Конференция открылась молебном, который возглавил глава Синодального Отдела по делам молодёжи архиепископ Обуховский Иона.

После молебна владыка Иона передал участникам и гостям конференции благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Секретарь Херсонской епархии протоиерей Максим Тарасенко зачитал приветственное слово митрополита Херсонского и Таврического Иоанна.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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