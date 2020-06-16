На Херсонщине начала работу молодежная конференция УПЦ

На Херсонщине начала работу XVIІІ Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов по делам молодёжи Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Херсонской епархии, конференция проходит с 15 по 19 июня.

«В ходе форума будут обсуждаться вопросы миссии Церкви среди молодёжи, а также проблемы Православия в Украине», - сообщили организаторы.

Конференция открылась молебном, который возглавил глава Синодального Отдела по делам молодёжи архиепископ Обуховский Иона.

После молебна владыка Иона передал участникам и гостям конференции благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Секретарь Херсонской епархии протоиерей Максим Тарасенко зачитал приветственное слово митрополита Херсонского и Таврического Иоанна.