Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

Об этом сообщает Государственная пограничная служба

Пограничники отмечают, что в течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало.

В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины пропустили 54 человека, 12 людям оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований.

С оккупированного Крыма пропущено 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию с помощью приложения "Дий вдома".

Пограничники отмечают, что постановлением правительства № 480 внесены изменения в документы, регламентирующие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. Согласно этим изменениям во время карантина пограничники отказывают в выезде из временно оккупированной территории Украины лицам, не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома".

Напомним, в Украине на данный момент действует режим адаптивного карантина. В правительстве объясняют, что принимают решения об открытии пунктов пропуска, учитывая то, что за период жестких ограничений на передвижение у людей накопилось много проблем гуманитарного характера.

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