Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Об этом шла речь на брифинге Тимошенко 15 июня

Прямая речь: "На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей.

Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата".

Ляшко уже поблагодарил "Юлю" в Twitter.

10 июня во соцсети Facebook опубликовали снимки Тимошенко и Ляшко, которые чаевничали на террасе одного из столичных кафе. О чем говорили политики неизвестно, но через 4 дня лидер ВО официально подтвердила, что поддержит радикала на выборах в парламент.

Напомним: 5 июня лидер радикальной партии, которая в прошлом году не попала в парламент, Олег Ляшко заявил, что решил принять участие в выборах в 208-м округе Черниговской области, где баллотировался покойный нардеп Валерий Давиденко.

Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в 208-м округе Черниговской области на воскресенье, 25 октября.

Тимошенко и Ляшко были нардепами предыдущего созыва. Ляшко критиковал деятельность Тимошенко на посту премьера (2005, 2007-2010 гг), требовал забрать у нее гражданство и называл "московской кукушкой".

Тимошенко называла Ляшко "бобиком, чихуахуа Порошенко".

Конфликт между Тимошенко и Ляшко длился годами.

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