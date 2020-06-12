Была очередь из тестов: Ляшко объяснил антирекорд заражений на COVID-19

Об этом Ляшко заявил в интервью Радио НВ

Прямая речь Ляшко: "Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра".

По словам санврача, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть "сегодня или завтра утром" доставлены в Национальной референс-лаборатории.

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.

Напомним: 11 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд – почти 700 заражений за сутки.

Источник