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Была очередь из тестов: Ляшко объяснил антирекорд заражений на COVID-19

12.06.2020 / 17:18
Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране "устранением очереди" с тест-образцов.

Об этом Ляшко заявил в интервью Радио НВ

Прямая речь Ляшко: "Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра".

По словам санврача, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть "сегодня или завтра утром" доставлены в Национальной референс-лаборатории.

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.

Напомним: 11 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд – почти 700 заражений за сутки.

Источник

коронавирус, Ляшко, COVID-19
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