На Закарпатье освящен новый престол в храме УПЦ

На Закарпатье освящен новый престол в храме Свято-Михайловского мужского монастыря села Грушево Тячевского района.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, чин освящения совершил управляющий Мукачевской епархией митрополит Феодор.

В своем слове митрополит Феодор выразил благодарность настоятелю обители, братии и призвал на всех присутствующих Божье благословение.

Как сообщалось ранее, в Мукачево Украинская Православная Церковь проводит ежегодный арт-фестиваль «Краски детства», организованный Центром защиты материнства, семьи и детей-сирот «Спаси и сохрани».