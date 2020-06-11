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Коронавирус: более 3,5 млн человек побороли болезнь
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Качество воды на пляжах Европы в последние годы улучшилось
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НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг
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ВОЗ изменила свои рекомендации относительно ношения масок
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Правительство Беларуси отправлено в отставку
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Сотни миллионов жителей планеты могут пострадать от нехватки продовольствия из-за пандемии Covid-19
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Инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7% — Госстат
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Всемирный банк обновил прогноз экономики Украины на 2020 год
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Всемирный банк: экономику ждет самое большое падение со времен Второй мировой
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Детали новой программы Stand-By для Украины еще обсуждают – МВФ
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В Киеве задержали "минера" моста Метро
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Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
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09:33
Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции
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В Одессе обвалилась часть жилого дома
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Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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