Первый транш МВФ направят на развитие экономики - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы "Утро с Украиной".

"Первый транш, безусловно, - это те деньги, которые пойдут людям, а не будут лежать у банкиров. Мы сможем воспользоваться напрямую в бюджете для преодоления последствий COVID-19, для развития экономики, для поддержки малого и среднего бизнеса. Это деньги на развитие экономики", - отметил Шмыгаль.

По его словам, меморандум с МВФ открывает для Украины дополнительные финансовые возможности. К этому траншу также привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму 1,7 млрд евро. А также 1 млрд долларов от Всемирного банка. Эти средства существенно усилят экономическую состоятельность страны и позволят спокойно пройти период кризиса, убежден премьер-министр.

Глава правительства отметил, что МВФ понимает, что во время кризиса значительные требования к структурным реформам предъявлять невозможно. Основная задача - это преодолевать последствия пандемии. Поэтому было принято решение об упрощенной программе, которая содержит для Украины минимальный набор договоренностей: это, прежде всего, проведение сбалансированной бюджетной политики, борьба с коррупцией, движение в сторону рыночных условий по ряду направлений.

Напомним, исполнительный совет МВФ по итогам заседании 9 июня утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины, которая предусматривает финансирование в размере 5 млрд долл. сроком на 18 месяцев. Размер первого транша составит 2,1 млрд долл.

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