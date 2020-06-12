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Украина получит от МВФ еще четыре транша

12.06.2020 / 13:50
Украина после первого транша от Международного валютного фонда сможет получить еще четыре.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства".

“Мы утвердили меморандум с МВФ. В начале программа предусматривала выделение средств на структурные реформы, но МВФ, понимая, что в условиях глубокого мирового кризиса проводить структурные реформы невозможно, все правительства сосредоточены на спасении жителей своих государств, своих граждан и преодолении экономических последствий, поэтому все программы для всех стран, которые одалживают средства у МВФ, были переведены в режим Stand-by — это более простая программа без структурных требований, она короче по времени (18 месяцев), но срок кредитования пять лет, сумма кредита 5 млрд долл. первый транш — 2,1 млрд, он увеличен и об этом договорились как раз в последние дни переговоров. Дальше будет еще четыре транша. То есть эта программа сотрудничества с МВФ предполагает определенные структурные маячки, несложные, которые каждое правительство и должно реализовывать, и мы их будем реализовывать”, - объяснил Шмыгаль.

По его словам, Международный валютный фонд в ближайшие дни опубликует текст утвержденного Меморандума.

“Там не предполагается ни увеличение пенсионного возраста, нет никаких “драконовских” страшных условий для Украины — обычные условия кредитования с теми процессами и улучшениями, которые мы должны делать в любом случае без меморандума и без дополнительных стимулов”, - уточнил Премьер-министр.

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда 9 июня приняла решение о создании для Украины новой 18-месячной программы Stand-by. Общий объем программы - 5 млрд долл. Первый транш объемом 2,1 млрд долл. должен поступить в Украину 11 июня 2020 года, он будет направлен в Государственный бюджет Украины.

Источник

транш, МВФ, Шмыгаль
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