Украина в течение месяца получит более $3 миллиардов финпомощи

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня.

"Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, будет более 3,2 миллиарда долларов", - сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что в эту сумму входит транш от Международного валютного фонда, а также часть макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

По словам Шмыгаля, правительство также планирует в течение месяца получить 1 миллиард евро финансовой помощи от Всемирного банка.

Глава правительства отметил, что после подписания меморандума с МВФ практически все международные финансовые партнеры Украины подтвердили свои намерения предоставить финансовую помощь. "В течение ближайшего месяца мы ожидаем получить все транши от всех наших финансовых партнеров", - добавил он.

Напомним, исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник, 9 июня, утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев. Размер первого транша, который Украина ожидает 11 июня, составит $2,1 млрд.

В правительстве пообещали, что после завершения внутренних процедур МВФ, связанных с одобрением программы, тексты письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике, содержащие мероприятия, которые необходимо осуществить Украине в течение действия программы, будут обнародованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов Украины и Национального банка Украины.

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