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Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС

11.06.2020 / 09:42
Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС
Еврокомиссия после утверждения советом директоров МВФ новой программы stand by для Украины в ночь на 10 июня предоставила Киеву EUR500 млн в рамках четвертой макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил 10 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Благодарны ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса", – написал он в твиттере.

Ранее в этот день министр финансов Сергей Марченко отметил, что наличие новой программы МВФ открывает государству возможности получать финансирование от других партнеров. "В частности, Всемирного банка по формуле $700 млн + $300 млн, макрофинансовой помощи от ЕС в размере EUR1,7 млрд = EUR500 млн + EUR1,2 млрд", – уточнил глава Минфина.

После выделения Еврокомиссией указанных EUR500 млн, суммарная помощть ЕС Украине в виде займов макрофинансовой помощи (МФП) достигла EUR3,8 млрд. с 2014 года. Это самая крупная сумма МФП, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.

Как сообщалось, в марте 2018 года по просьбе украинской стороны Еврокомиссия приняла решение начать 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд для поддержки дальнейшей экономической стабилизации и структурных реформ. Макрофинансовая помощь была разбита на два транша в сумме EUR500 млн каждый. Первый транш был выделен в декабре 2018 года, второй должен был быть выделен после выполнения Украиной 12 критериев, которые были выполнены в декабре прошлого года.

Условием выделения последнего транша, равно как и в отношении всех остальных программ макрофинансовой помощи было продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

Помимо того ЕС в мае одобрила предоставление Украине EUR1,2 млрд специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией. Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего Меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Далее Меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины, после чего Украина получит первый транш в размере EUR600 млн, который является безоговорочным.

Источник

помощь, МВФ, Еврокомиссия, Шмыгаль
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