Инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7% — Госстат

Между тем, в мае 2019 года рост цен был выше – 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в мае этого года упала до 0,1% с 0,4% в апреле и скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем мае базовая инфляция была на уровне 0,2%, в результате в годовом измерении она замедлилась до 3%.

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 16,6% и 15,8%) подорожали яйца и фрукты. На 2,3-0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы, овощи. В то же время на 1,6-0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, масло подсолнечное, кисломолочная продукция, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.

Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности, одежда – на 2,0%, обувь – на 0,7%

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 16,8%.

Цены на транспорт снизились на 2,0%, в первую очередь, из-за удешевления топлива и масел на 8,6%

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%.

По оценкам центробанка, по итогам первого полугодия этого года инфляция в годовом измерении составит 4,8%.

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