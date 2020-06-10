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Зеленский хотел сам заразиться коронавирусом, показав своим примером, как это, но от этой идеи отказались

10.06.2020 / 12:20
Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

Об этом рассказывается в статье УП "Хотел заразиться коронавируса". Два дня с президентом Зеленским"

Прямая речь: "Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче.

Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу".

Хотя президент и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.

"Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский.

И добавил, что его не простила бы семья. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

Источник

коронавирус, Зеленский
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