Венедиктова заявляет, что готова подписать подозрение Порошенко

Об этом шла речь в интервью Венедиктовой "Украинским новостям"

Прямая речь: "При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю в четко регламентированный законом способ".

На уточняющий вопрос, готова ли она подписать подозрение Порошенко, генпрокурор ответила: "В том числе".

Она напомнила, что 17 дел в отношении Порошенко открыл ее предшественник Руслан Рябошапка, еще 4 – открыла она (три по решению суда, одно по заявлению нардепа Андрея Деркача).

На вопрос, есть ли сейчас основания для оглашения подозрения пятому президенту, Венедиктова ответила, что идет расследование, но "так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные".

Напомним, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

У Порошенко добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк – это вознаграждение за участие в этой российской провокации".

Офис генпрокурора из-за "пленок Деркача" завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".

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