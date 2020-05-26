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В столице за сутки подтверждены 29 новых случаев коронавируса

26.05.2020 / 09:43
За сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло на 29 человек, это на 25 случаев меньше, чем было зафиксировано 23 мая.

"За минувшие сутки в столицы от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев. По состоянию на сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая COVID-19", - сказал мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции, 25 мая.

Среди заболевших 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет, 11 мужчин в возрасте от 37 до 75 лет, а также трое детей - две девочки 11 и 12 лет и мальчик 10 лет.

В больницы госпитализированы 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 360 киевлян.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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