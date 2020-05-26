МИД Грузии: в Тбилиси не планируют пересматривать стратегическое партнерство с Украиной

Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии по результатам первой рабочей встречи с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе, отозванным из Киева для консультаций после того, как экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был назначен на должность главы Исполнительного комитета реформ - консультативно-совещательного органа при президенте Украины, информирует сайт Новости-Грузия.

"На встрече мы заслушали информацию посла и обсудили вопросы и перспективы двусторонних отношений между Грузией и Украиной с учетом сложившейся ситуации. Мы хотели бы еще раз уточнить, что вызов посла в столицу для консультаций является шагом, принятым в дипломатической практике. Грузинская сторона приняла это решение в связи с назначением лица, осужденного в Грузии, украинскими властями на государственную должность, что, по мнению грузинской стороны, не соответствует духу сотрудничества между двумя странами", — сказано в заявлении МИД 25 мая.

При этом МИД Грузии подчеркивает, что в Тбилиси не планируют пересматривать стратегическое партнерство между двумя странами.

"Грузия продолжает работать с Украиной по ряду стратегических вопросов — это оккупация территорий, процесс европейской и евроатлантической интеграции, в обычном порядке. Естественно, мы будем наблюдать за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, и в соответствии с этим будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", — говорится в сообщении МИД Грузии.

Как отмечается, сроки возвращения в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине зависят от тех шагов, которые предпримет правительство страны в плане нормализации отношений с Грузией.

Как заявил сам Шарашенидзе до начала консультаций, его отзыв был избран в качестве формы протеста.

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