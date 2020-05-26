Шмыгаль рассказал, когда будут готовы изменения в Конституцию в части децентрализации

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Коронакризис внес свои коррективы во все планы, которые у нас были. В идеале, хотелось бы это сделать к избирательному процессу, до июля", - отметил глава правительства.

Премьер также добавил, что власти активно завершают реформу децентрализации, и в ближайшее время будет сформирован весь перспективный план областей, что позволит переходить к следующему этапу, а именно избирательному процессу.

"На сегодня у нас создано 1029 общин. Общее количество общин, которые должны быть созданы, - 1300. Конфликтных - порядка 110, то есть у 8% общин есть напряжение... Для такой глобальной реформы 8% напряжения в общинах это приемлемый показатель", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас продолжаются дискуссии по поводу субрегионального уровня административно-территориального устройства. По результату дискуссий экспертная группа должна выделить три варианта субрегионального устройства, которые будут переданы в комитеты и парламентский зал для принятия решения.

Напомним, в разных регионах Украины с 28 февраля начались общественные обсуждения законопроекта об изменениях в Конституцию Украины по поводу децентрализации.

Первый замглавы фракции СН в Раде Александр Корниенко заявил, что законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций ВР совместно с Кабинетом министров и Офисом президента.\

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