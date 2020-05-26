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Причиной пожара в Александровской больнице стал поджог – главврач

26.05.2020 / 11:37
Специалисты определили, что причиной пожара в Александровской больнице столицы, которая принимает больных коронавирусом, был умышленный поджог.

Об этом сообщила 25 мая главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко в Facebook

Прямая речь: "Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог".

Около 18 часов вечера 25 мая в одном из корпусов больницы произошел пожар. Горело в подсобном помещении на 6 этаже. От чего весь этаж был задымленный.

Отмечается, что пострадавших нет, а персонал заведения эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус.

После спасатели локализовали очаг и ликвидировали возгорание.

Главный врач пообещала в ближайшее время отремонтировать поврежденные помещения и выразила надежду, что поджигателя найдут.

На месте происшествия работала полиция.

Напомним: раньше в ГСЧС сообщали, что около 19 часов вечера 25 мая ликвидировали пожар в Александровской больнице Киева.

8 апреля в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов Александровской больницы заложена взрывчатка. Позже информация не подтвердилась.

В Александровской больнице находятся и инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник

пожар, Александровская больница
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