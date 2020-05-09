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Управделами УПЦ: 9 мая - это праздник сохранения украинского народа на исторической карте мира

09.05.2020 / 19:08
Управделами УПЦ: 9 мая - это праздник сохранения украинского народа на исторической карте мира
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний напомнил, что согласно планам нацистов, из Украины предусматривалось выселить 65 процентов населения ее западных регионов, что на самом деле означало их уничтожение

Украинцам важно помнить, что победа во Второй мировой войне спасла нашу страну от исчезновения, а украинцев от превращения в бесправных рабов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Vesti.ua, об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), комментируя значимость Дня Победы для современных украинцев.

«9 мая - это праздник сохранения украинского народа на исторической карте мира. И об этом никогда нельзя забывать. Как нельзя забывать и тех героях, которые стояли насмерть во имя жизни. Нашей с вами жизни», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что сохранение правдивой исторической памяти о масштабе и ужасе трагедии войны необходимо для понимания от чего «уберегла нас добытая нечеловеческими усилиями победа».

Владыка привел цитаты высокопоставленных функционеров гитлеровской Германии Мартина Бормана и Генриха Гиммлера, в которых они называли славян «смешанным народом на основе низшей расы с каплями нашей (арийской – ред.)крови, не способными к поддержанию порядка и к самоуправлению», «человеческими животными» и считали «образование и размножение опасным, нежелательным и затруднительным», а также называли «преступлением перед собственной кровью заботиться о славянских народах».

Митрополит Антоний напомнил, что согласно планам нацистов, из Украины предусматривалось выселить 65 процентов населения ее западных регионов, что на самом деле означало их уничтожение.

«В свете этой памяти мы не имеем ни малейшего права превращаться в современных исавов, которые за чечевичную похлебку мнимых благ могут продать собственное первородство - великое прошлое с его бессмертными подвигами и свершениями. Ведь, как известно, народ, который забыл или не ценит свою историю, рискует однажды оказаться на ее свалке», - заключил владыка.

Как сообщалось ранее, сегодня в столичном парке Вечной Славы в 75-ю годовщину Победы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил панихиду о погибших в годы Второй мировой войны.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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