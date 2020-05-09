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Митрополит Антоний: Наш долг – всегда помнить о том, какой ценой далась нашим предкам Победа

09.05.2020 / 17:41
Митрополит Антоний: Наш долг – всегда помнить о том, какой ценой далась нашим предкам Победа
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил великий подвиг ветеранов

Помнить о великой Победе во Второй Мировой войне – долг всех наших современников.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на своей официальной странице в Фейсбук.

«Наши предки исполнили свой долг. Теперь наш долг – не забывать их великий ратный труд, гордиться им, а также всегда помнить о том, какой ценой нам далась эта победа», - отметил он.

Митрополит Антоний также напомнил слова из Священного Писания: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

«На плечи наших дедов и прадедов легла, как тогда многим казалось, непосильная ноша. Фактически победа в той страшной войне стала вопросом жизни и смерти для нашего государства и нашего народа.
И многочисленные герои - солдаты, офицеры, труженики тыла - совершили невозможное, сохранив для последующих поколений право жить и быть свободными», - подчеркнул управделами УПЦ.

Поздравляя ныне живущих ветеранов с 75-летием Великой Победы, владыка отметил их великий подвиг и любовь к Отечеству.

«Дорогие ветераны! Поздравляю Вас с праздником Великой Победы! Низкий Вам поклон от всех нас за Ваш бессмертный подвиг и великую любовь к Отечеству! Мы победили, потому что с нами был Бог. Мы победили, потому что были едины. Мы победили, потому что сражались до конца. Сражались за правду, добро и справедливость», - написал митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
9 мая, УПЦ, Митрополит Антоний
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