Митрополит Антоний: Наш долг – всегда помнить о том, какой ценой далась нашим предкам Победа

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17:12
В мире более 90 тысяч медработников инфицированы COVID-19
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17:59
Экспериментальная вакцина от коронавируса может появиться в миллионах доз к концу 2020
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13:50
Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель
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17:12
ВОЗ отреагировала на заявления США о происхождении коронавируса
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18:12
В мире насчитали более 3,5 млн случаев коронавируса
- 17:12
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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09:04
Под Кабмином состоялся митинг предпринимателей
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09:26
Украина показала ООН, как возрождается Чернобыльская зона
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09:18
В Украине представили обновленную мобильную капсулу для перевозки больных на COVID-19
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09:17
Украинские полярники добрались до Антарктиды
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09:14
В Польше с домашним арсеналом оружия задержали фейкового “украинского генерала”
- 09:04
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
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09:12
На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава
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09:23
Коронавирус в Вишневом: общежитие охраняет Нацгвардия
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09:31
Киев накрыла пылевая буря
- 09:14