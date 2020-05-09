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Митрополит Онуфрий рассказал о ситуации в Киево-Печерской лавре

09.05.2020 / 17:31
Митрополит Онуфрий рассказал о ситуации в Киево-Печерской лавре
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ рассказал о ситуации в Лавре

В Киево-Печерской лавре монахи болели всегда, поэтому не стоит говорить о том, что сегодня речь исключительно о коронавирусе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, отвечая на вопросы журналистов на брифинге у Памятника Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

«Кто может пересчитать больных? Мы все больны, у каждого свои болезни», - ответил Предстоятель УПЦ на вопрос журналистов о количестве заболевших в Лавре.

«Есть люди, да поднималась температура, понижалась температура, сегодня у одного, завтра у другого – это жизнь. Тем более, это такой период перехода из зимы в весну, когда все болеют. Но сегодня, что бы ни случилось, везде подозревают коронавирус: ухо заболело – коронавирус, нога заболела – коронавирус, а он здесь ни при чем, не нужно на него поклепы наводить», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

«Люди болеют лечатся, умирают, но умирают люди всегда. При этом умирают люди, которые, может, и заболели коронавирусом, но эта болезнь проходит на фоне какой-то старой болезни – сахарного диабета, болезни сердца, и они не выдерживают. А, еслт люди вовремя приходят, лечатся, то они выздоравливают и снова трудятся и молятся», - сказал Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
9 мая, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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