Преклоняем головы перед воинами, которые положили за нас свои жизни - Митрополит Онуфрий

Погибшие во Второй мировой войне положили свои жизни за то, чтобы сегодня их потомки могли наслаждаться в полной мере созданным Богом миром.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня на брифинге у Памятника Вечной Славы.

«Мы сегодня преклоняем наши головы перед сильными воинами и вождями, которые положили свои жизни на поле брани, которые отдали свои жизни за то, чтобы жили мы с вами. Чтобы мы не были рабами, людьми "четвёртого" или "пятого" сорта, а были добрыми людьми, которые могут полноценно наслаждаться красотами этого мира, данными нам Богом», - сказал он.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Победа досталась нашим предкам благодаря тому, что они были сильными духом людьми.

«75 лет назад могущественное государство, вооруженное до зубов, было побеждено государством со скромными силами, скромным военным потенциалом, но с сильными духом людьми», - отметил он.

Митрополит Онуфрий поздравил с Днем Победы ветеранов Второй мировой.

«Пускай тем, кто остался в живых, хоть их уже и немного, Господь дает все необходимое, что нужно человеку в его земной жизни», - пожелал ветеранам Предстоятель УПЦ.

Как сообщалось, сегодня, в 75-ю годовщину Победы, в столичном парке Вечной Славы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил панихиду о погибших в годы Второй мировой войны.