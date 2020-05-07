Учебные заведения не откроются до 1 сентября - Ляшко

Об этом в интервью "Сегодня" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что открытие общественного транспорта, в частности метро, ​​будет зависеть от эпидемической ситуации.

"Общественный транспорт может открыться на третьем этапе (снятие ограничительных мер - ред.). Но мы еще обсуждаем это с бизнесом, поскольку понимаем, что открытие любой сферы деятельности требует доезда работников. В то же время мы понимаем, как только мы запустим транспорт - можем считать, что карантин полностью завершился", - отметил заместитель министра.

Как сообщалось, 24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из пяти этапов.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что после 22 мая карантин в Украине продлят, но планируются дальнейшие его ослабления.

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