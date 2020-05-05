Стали известны подробности нападения активистов ПЦУ на верующих УПЦ при попытке захвата храма на Буковине



В Черновицкой области в селе Задубровка ночью активисты ПЦУ попытались захватить храм Архистратига Божьего Михаила Украинской Православной Церкви, троих людей доставили в больницу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил священник Виталий Дуров в эфире NEWSONE, комментируя подробности нападения на верующих при попытке захвата храма.

«Сейчас идет следствие, поэтому мы не можем раскрыть все данные о тех людях. Могу вам рассказать, что именно произошло, и насколько это было по-христиански», - подчеркнул он.

По его словам, храм Архистратига Божьего Михаила уже более года подвергается нападениям активистов ПЦУ. На момент нападения на территории находилось около 10 мужчин и женщин.

«Верующие УПЦ уже более года круглосуточно там дежурят. Вчера умер настоятель этого храма. Противники решили воспользоваться этим шансом и, несмотря на моральные ценности, около 22:00 собрались в несколько групп и начали спецоперацию - одновременно одна группа спилила дерево в село Задубровка, перегородив, таким образом, дорогу, другие люди сделали так, что во всем селе пропало электричество, в том числе и в церкви. У них была с собой болгарка, генератор, ломики. Они срезали замки и ворвались во двор церкви. Их было около 40 человек в балаклавах. Там мы заметили некоторых журналистов. Они начали отбивать людей возле церкви и попробовали спилить болгаркой замки в церкви», - рассказал священник.

Кроме того, он отметил, что к месту происшествия вовремя прибыли полицейские и «вмешался сам Бог - у них то болгарка сломалась, то трактор заглох».

«Трех людей доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии - ночью он перенес операцию на глазу. Самое главное, так называемый священник ПЦУ собственноручно перекрывал другой подъезд к селу, не пропуская даже скорую» -сообщил иерей Виталий Дуров.

По его словам, представители ПЦУ хотят отобрать храм УПЦ любым возможным способом.

«Оппоненты хотят просто отобрать храм и не факт, что они будут там молиться. Им просто нужно, чтобы не молились мы» - заключил иерей.

Как сообщалось ранее, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) призвал власть власть найти и привлечь к ответственности организаторов и участников попытки рейдерского захвата храма УПЦ в селе Задубровка Черновицкой области.